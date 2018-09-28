В США самолет раскололся надвое при посадке, есть погибшие
Об этом сообщает Fox News.
Реактивный самолет разбился после посадки в аэропорту Гринвилл в четверг, 27 сентября. Отмечается, что пилоты начали посадку, но потом почему-то не смогли остановить самолет, и он поехал дальше по посадочной полосе, выехал на газон и остановился уже на краю дороги.
Один из пилотов погиб на месте, другой - скончался в больнице. На борту самолета была супружеская пара, они выжили, но находятся в критическом состоянии.
"Дороги, окружающие южную сторону аэропорта, сейчас заблокированы, поскольку самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в Airport Road", - заявили в полиции.
Кроме того, в сообщении заявили, что неизвестно откуда прилетел самолет. Национальная комиссия по безопасности дорожного движения проводит расследование.
- Напомним, ранее сообщалось, в Микронезии Boeing не долетел до взлетно-посадочной полосы в аэропорту 140 метров и упал в океан.
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