В США самолет раскололся надвое при посадке, есть погибшие

28 сентября, 2018, 13:03

В штате Южная Каролина легкомоторный самолет после посадки выехал со взлетной полосы и развалился пополам, в результате чего погибли двое пилотов

Об этом сообщает Fox News.

Реактивный самолет разбился после посадки в аэропорту Гринвилл в четверг, 27 сентября. Отмечается, что пилоты начали посадку, но потом почему-то не смогли остановить самолет, и он поехал дальше по посадочной полосе, выехал на газон и остановился уже на краю дороги.

Один из пилотов погиб на месте, другой - скончался в больнице. На борту самолета была супружеская пара, они выжили, но находятся в критическом состоянии.

"Дороги, окружающие южную сторону аэропорта, сейчас заблокированы, поскольку самолет съехал со взлетно-посадочной полосы и врезался в Airport Road", - заявили в полиции.

Кроме того, в сообщении заявили, что неизвестно откуда прилетел самолет. Национальная комиссия по безопасности дорожного движения проводит расследование.