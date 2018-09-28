В США разбился истребитель F-35
Об этом со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщает CNN.
Пилот успел катапультироваться. Эту информацию затем подтвердили в офисе шерифа округа. Согласно сообщению ведомства, летчик успешно катапультировался, сейчас его осматривают врачи.
Ранее сообщалось, что американский истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.
F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.
Основной подрядчик по проекту самолета корпорация Lockheed Martin считает F-35B будущим военной авиации, поскольку он сочетает в себе новейшие технологии, сверхзвуковую скорость и другие характеристики.
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