В США разбился истребитель F-35

28 сентября, 2018, 21:35

В округе Бофорт в штате Южная Каролина разбился американский многоцелевой истребитель пятого поколения F-35B

Об этом со ссылкой на неназванного военного чиновника сообщает CNN.

Пилот успел катапультироваться. Эту информацию затем подтвердили в офисе шерифа округа. Согласно сообщению ведомства, летчик успешно катапультировался, сейчас его осматривают врачи.

Ранее сообщалось, что американский истребитель пятого поколения F-35B нанес первые в своей истории авиаудары в реальной боевой обстановке.

F-35B был разработан для Корпуса морской пехоты США и приспособлен для взлета и посадки на десантные суда класса USS Essex.

Основной подрядчик по проекту самолета корпорация Lockheed Martin считает F-35B будущим военной авиации, поскольку он сочетает в себе новейшие технологии, сверхзвуковую скорость и другие характеристики.