В порту Южной Кореи арестовали российское судно "Севастополь", - СМИ
Судно стало на ремонт в Пусане еще в середине августа, сообщает "Коммерсант".
О возможном аресте судна еще 22 августа сообщил представитель МИД Южной Кореи. Тогда южнокорейская сторона заподозрила судно из КНДР в нарушении санкций Совбеза ООН.
21 августа США объявили о введении собственных санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР.
В МИД России пока сообщили, что не располагают информацией об инциденте. В посольстве Южной Кореи сообщили, что на обработку запроса журналистов нужно время.
Информация об аресте поступила через сутки после выступления Сергея Лаврова в Совбезе ООН на специальном заседании в отношении КНДР, где РФ призвала к смягчению режима санкций.
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