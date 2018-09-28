В порту Южной Кореи арестовали российское судно "Севастополь", - СМИ

28 сентября, 2018, 23:34

В порту Южной Кореи Пусане арестовано российское судно "Севастополь", принадлежащее компании из Владивостока

Судно стало на ремонт в Пусане еще в середине августа, сообщает "Коммерсант".

О возможном аресте судна еще 22 августа сообщил представитель МИД Южной Кореи. Тогда южнокорейская сторона заподозрила судно из КНДР в нарушении санкций Совбеза ООН.

21 августа США объявили о введении собственных санкций на ряд российских судов и компаний, которые подозреваются Вашингтоном в торговле нефтью с КНДР.

В МИД России пока сообщили, что не располагают информацией об инциденте. В посольстве Южной Кореи сообщили, что на обработку запроса журналистов нужно время.

Информация об аресте поступила через сутки после выступления Сергея Лаврова в Совбезе ООН на специальном заседании в отношении КНДР, где РФ призвала к смягчению режима санкций.