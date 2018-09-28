В Пентагоне признали угрозу России не только в отношении Украины, но и для мирового порядка

28 сентября, 2018, 07:59

Российская агрессия является угрозой не только для Украины, но и для целого региона, Европы и США

Об этом заявил помощник министра обороны США Роберт Карем во время передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island", сообщает Администрация президента Украины.

Он отметил, что позиция американских властей в отношении твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.

"Россия оккупировала Крым, продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы с помощью силы. Российская агрессия не является лишь угрозой для Украины. Это является угрозой для целого региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - подчеркнул Карем.

По его словам, кремлевская власть проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.

"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - подытожил Карем.