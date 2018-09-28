В Пентагоне признали угрозу России не только в отношении Украины, но и для мирового порядка
Об этом заявил помощник министра обороны США Роберт Карем во время передачи ВМС Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса "Island", сообщает Администрация президента Украины.
Он отметил, что позиция американских властей в отношении твердой поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины остается неизменной.
"Россия оккупировала Крым, продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы с помощью силы. Российская агрессия не является лишь угрозой для Украины. Это является угрозой для целого региона, Европы, Соединенных Штатов Америки и стабильности всего мирового порядка", - подчеркнул Карем.
По его словам, кремлевская власть проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства по всему миру и угрожая миру и стабильности во всем мире.
"Мы не можем воспринимать манипуляции России на Востоке Украины", - подытожил Карем.
- Напомним, в порту в американском городе Балтимор состоялась церемония передачи Украине двух патрульных катеров. Во время этого присутствовали президент Петр Порошенко и вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине