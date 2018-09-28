В Одессе напали на инкассаторов, двое раненых

28 сентября, 2018, 22:53

Вечером 28 сентября в Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторов, обслуживающих частный пункт обмена валют

По предварительным данным, пострадали двое сотрудников инкассаторской компании, сообщает Думская.

Нападение произошло на углу улиц Софиевской и Торговой, около 20:00.

Злоумышленники, похитив около 3 миллионов 400 тысяч гривен, скрылись на автомобиле "Лексус" бежевого цвета. В Одессе объявлен план "Сирена".

На месте происшествия находятся начальник полиции Одесской области Дмитрий Головин и прокурор области Олег Жученко.

В результате нападения ранения получили два инкассатора: одного ранили в ступню, второго в бедро. Их госпитализировали. Состояние одного из пострадавших — тяжелое. Головин сообщил, что пострадали инкассаторы частной фирмы.

"Это частная фирма, которая занимается инкассированием обменных пунктов", — заявил он.

Отметим, это уже второе нападение на инкассаторов в Одессе за последнюю неделю.