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В ОБСЕ раздавали брошюры о "притеснениях венгров в Украине", напечатанные в Москве

На ежегодном совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении раздавали брошюры о якобы ущемлении прав венгерского нацменьшинства в Украине, которые были напечатаны в Москве

Об этом сообщил украинский журналист Игорь Соловей в Facebook.

По его словам, на мероприятиях ОБСЕ раздавалась брошюра, в которой описывается как "тяжело" венгерскому меньшинству в Украине. Журналист заметил, что брошюры были напечатаны по адресу Волхонка 8, г.Москва (Россия), а раздавало их "межрегиональное объединение "За демократию и права человека", которое зарегистрировалось для выступлений как российская организация.

"А сама венгерская делегация удивленно округляет глаза от такой внезапной заботы со стороны Москвы", - отметил Соловей.

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