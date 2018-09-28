В ОБСЕ раздавали брошюры о "притеснениях венгров в Украине", напечатанные в Москве
28 сентября, 2018, 16:41
На ежегодном совещании ОБСЕ по обзору выполнения обязательств государств-участников в человеческом измерении раздавали брошюры о якобы ущемлении прав венгерского нацменьшинства в Украине, которые были напечатаны в Москве
Об этом сообщил украинский журналист Игорь Соловей в Facebook.
По его словам, на мероприятиях ОБСЕ раздавалась брошюра, в которой описывается как "тяжело" венгерскому меньшинству в Украине. Журналист заметил, что брошюры были напечатаны по адресу Волхонка 8, г.Москва (Россия), а раздавало их "межрегиональное объединение "За демократию и права человека", которое зарегистрировалось для выступлений как российская организация.
"А сама венгерская делегация удивленно округляет глаза от такой внезапной заботы со стороны Москвы", - отметил Соловей.
- Ранее в интернете появилось видео, как консульство Венгрии выдавало украинцам паспорта на Закарпатье в городе Берегове и после принесения ими присяги на верность венгерскому государству предписывало держать в тайне факт получения второго гражданства.
- Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что "притеснения венгров на Закарпатье не прекратятся, пока Петр Порошенко является президентом Украины.
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