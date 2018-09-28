В Микронезии Boeing не долетел 140 метров и упал в океан
Об этом заявил менеджер аэропорта в Микронезии, сообщает Reuters.
"Он должен был приземлиться на землю, но вместо этого совершил посадку на 150 ярдов раньше и упал", - заявил гендиректор аэропорта Трук в Микронезии Джимми Эмилио.
В сообщении отмечается, что пассажиры и экипаж были доставлены в больницу, четыре из них - в тяжелом состоянии с переломами костей и другими травмами.
На видео, которое опубликовала радиостанция Новой Зеландии, видно, что самолет наполовину погружен в океан. Пассажиры сообщали, что после падения в самолете образовалась дыра, в которую затекала вода. Прежде чем прибыли спасатели, вода в кабине была по пояс.
Представитель комиссии по расследованию аварий в Папуа-Новой Гвинеи заявил, что следователи вылетели на место инцидента, чтобы как можно скорее выяснить все обстоятельства аварии.
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