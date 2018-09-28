В МВД заявили о раскрытии нападений на Гандзюк, Устименко, Мишу и других активистов

28 сентября, 2018, 13:53

МВД заявило о раскрытии убийства журналистки Ирины Ноздровской, добробатовца Виталия "Сармата" Олешко, а также покушений на активистов Екатерину Гандзюк, Виталия Устименко, Олега Михайлика, Григория Козьму и Михаила Кузаконя

Об этом сообщил в Facebook спикер МВД Артем Шевченко.

"Убийство Ноздровской на Киевщине - полностью раскрыто, подозреваемый уже стал обвиняемым и даже подсудимым, заказной характер преступления не установлен; покушение на убийство Устименко в Одессе - раскрыто, 2 подозреваемых с позавчерашнего дня - под стражей, следствие продолжается; убийство Олешко "Сармата" в Бердянске - раскрыто по горячим следам, 5 подозреваемых - под стражей со времени совершения преступления, исполнитель дал показания в отношении заказчика, он установлен и его ищут; покушение на убийство Гандзюк в Херсоне - раскрыто, несмотря на ошибку на первом этапе, 5 подозреваемых, включая организатора, под стражей, заказчиков продолжают искать полиция и СБУ, которая ведет отдельное производство именно по поиску заказчиков преступления; покушение на убийство Козьмы и Кузаконя в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых - под стражей, следствие продолжается; покушение на убийство Миши в Одессе - раскрыто, 3 подозреваемых с вчерашнего дня - под стражей, следствие и поиск заказчиков продолжается", - написал Шевченко.

При этом представитель МВД признал, что четыре из этих преступлений раскрыты не полностью.

"Конечно, четыре из этих преступлений пока не раскрыты полностью, когда все подозреваемые задержаны, процессуально стали обвиняемыми и производства передаются в суд. Также их вину надо еще доказать в суде. И не факт, что эта вина будет доказана. Но Национальная полиция Украины расследует и не стоит на месте", - заверил Шевченко.