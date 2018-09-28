В Киеве юноша "под кайфом" взял в заложники свою мать и ранил ее
28 сентября, 2018, 12:11
В четверг, 27 сентября, вечером в Киеве юноша под воздействием наркотиков пришел домой и взял в заложники собственную мать
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Парень закрыл квартиру изнутри и стал угрожать матери ножом. На место событий приехала карета скорой помощи и полицейский отряд спецназначения.
Прежде чем юношу задержали спецназовцы, он успел ранить свою маму. К счастью, порезы оказались неглубокими и не представляют угрозы.
Медики "скорой" подтвердили, что парень находился под воздействием наркотиков.
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