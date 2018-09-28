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В Киеве юноша "под кайфом" взял в заложники свою мать и ранил ее

В четверг, 27 сентября, вечером в Киеве юноша под воздействием наркотиков пришел домой и взял в заложники собственную мать

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Парень закрыл квартиру изнутри и стал угрожать матери ножом. На место событий приехала карета скорой помощи и полицейский отряд спецназначения.

Прежде чем юношу задержали спецназовцы, он успел ранить свою маму. К счастью, порезы оказались неглубокими и не представляют угрозы.

Медики "скорой" подтвердили, что парень находился под воздействием наркотиков.

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