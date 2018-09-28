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В Киеве водитель протаранил столб, спасаясь от столкновения с "Газелью"

В Святошинском районе столицы, на Кольцевой дороге, автомобиль "Тойота Камри" въехал в столб, в результате чего пострадал водитель

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

Как рассказали свидетели аварии, "Тойота" на большой скорости обогнала их, а в это время автомобиль "ГАЗель" разворачивался и резко повернул направо. Водитель "Тойоты", чтобы избежать столкновения, повернул вправо, но на его пути оказался столб.

Водителя с ушибами и травмой головы забрала "скорая". Тем временем "ГАЗель" с места ДТП уехала, не останавливаясь.

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