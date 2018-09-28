В Киеве произошел сильный пожар в жилом комплексе "Новопечерские Липки"

28 сентября, 2018, 17:37

В жилом комплексе "Новопечерские Липки" на улице Михаила Драгомирова в Киеве произошел масштабный пожар

Очевидцы опубликовали видео пожара на YouTube.

Согласно комментариям к видео, пожар начался около 15:30. Ее удалось потушить через полчаса.

Информации о пострадавших пока нет.