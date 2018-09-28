В Киеве произошел сильный пожар в жилом комплексе "Новопечерские Липки"
28 сентября, 2018, 17:37
В жилом комплексе "Новопечерские Липки" на улице Михаила Драгомирова в Киеве произошел масштабный пожар
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