В Киеве на выходные перекроют ряд улиц. Список

28 сентября, 2018, 08:49

В эти выходные в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий

Об этом сообщает газета "Крещатик".

Таким образом, с начала суток 29 сентября до 01:00 30 сентября в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:

по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого;

по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

В это же время будет ограничено движение в близлежащих кварталах:

по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00);

по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с 06:30 до 17:00);

Также с 11:30 до 17:00 субботы будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также Михайловская улица на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

"Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа в Центральный железнодорожный вокзал железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", - подытожили в ведомстве.