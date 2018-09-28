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В Киеве на выходные перекроют ряд улиц. Список


фото: kievtime
В эти выходные в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий

Об этом сообщает газета "Крещатик".

Таким образом, с начала суток 29 сентября до 01:00 30 сентября в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:

  • по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого;
  • по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;
  • по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;

В это же время будет ограничено движение в близлежащих кварталах:

  • по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00);
  • по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с 06:30 до 17:00);

Также с 11:30 до 17:00 субботы будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также Михайловская улица на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.

"Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа в Центральный железнодорожный вокзал железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", - подытожили в ведомстве.

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