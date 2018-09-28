В Киеве на выходные перекроют ряд улиц. Список
28 сентября, 2018, 08:49
В эти выходные в столице перекроют движение транспорта на нескольких улицах в связи с проведением массовых мероприятий
Об этом сообщает газета "Крещатик".
Таким образом, с начала суток 29 сентября до 01:00 30 сентября в рамках проведения массовых мероприятий перекрывается движение транспорта:
- по улице Крещатик на участке от Майдана Незалежности до улицы Богдана Хмельницкого;
- по улице Прорезной от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;
- по улице Богдана Хмельницкого от улицы Крещатик до улицы Пушкинской;
В это же время будет ограничено движение в близлежащих кварталах:
- по улице Крещатик от улицы Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко (полностью перекрыто с 11:30 до 14:00);
- по улице Городецкого от улицы Крещатик до улицы Заньковецкой (полностью перекрыто с 06:30 до 17:00);
Также с 11:30 до 17:00 субботы будет дополнительно перекрыта улица Крещатик на участке от Майдана Независимости до Европейской площади, а также Михайловская улица на участке от улицы Крещатик до улицы Костельной.
"Кроме того, с 06:00 до 10:00 и с 15:30 до 20:00 будет перекрыт первый проезд возле центрального входа в Центральный железнодорожный вокзал железнодорожной станции "Киев-Пассажирский", - подытожили в ведомстве.
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