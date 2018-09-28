В деле Скрипаля появился третий подозреваемый агент ГРУ, - Telegraph
Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что третий подозреваемый - также агент российского Главного разведывательного управления - посетил Солсбери, чтобы помочь спланировать атаку, прежде чем двое его коллег "Петров и Боширов" привезли в Британию яд.
Злоумышленник, чье имя правоохранители пока не называют, передавал информацию двум своим сообщникам, пока они планировали атаку на дом Скрипаля.
Бывший сотрудник службы разведки и безопасности Филип Ингрэм рассказал журналистам следующее:
"Почти точно можно сказать, что перед нападением в Солсбери были проведены разведывательные операции на месте. Это то, что называется моделью изучения жизни. Они (Петров и Боширов, - ред.) просто так, импульсивно, не вышли бы на дом (Скрипалей) и не положили бы яд на на дверную ручку".
- Напомним, 5 марта в Солсбери российскому экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они раньше якобы никогда не слышали про Скрипаля, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования про Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, который получил документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипалей, - это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского минобороны Анатолия Чепиги.
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