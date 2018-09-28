В деле Скрипаля появился третий подозреваемый агент ГРУ, - Telegraph

28 сентября, 2018, 07:45

Британские полицейские и спецслужбы идентифицировали третьего подозреваемого в отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что третий подозреваемый - также агент российского Главного разведывательного управления - посетил Солсбери, чтобы помочь спланировать атаку, прежде чем двое его коллег "Петров и Боширов" привезли в Британию яд.

Злоумышленник, чье имя правоохранители пока не называют, передавал информацию двум своим сообщникам, пока они планировали атаку на дом Скрипаля.

Бывший сотрудник службы разведки и безопасности Филип Ингрэм рассказал журналистам следующее:

"Почти точно можно сказать, что перед нападением в Солсбери были проведены разведывательные операции на месте. Это то, что называется моделью изучения жизни. Они (Петров и Боширов, - ред.) просто так, импульсивно, не вышли бы на дом (Скрипалей) и не положили бы яд на на дверную ручку".