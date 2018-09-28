Усик не вернется к прежнему тренеру
28 сентября, 2018, 09:55
Украинский боксер Александр Усик не будет возобновлять сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом
Об этом заявил промоутер абсолютного чемпиона мира Александр Красюк, сообщает "Трибуна".
Информация о том, что Башир снова будет тренировать Усика, появилась после того, как боксер опубликовал в соцсетях совместное фото с американцем из тренировочного зала.
Именно Башир в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу, который он завоевал в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.
Сейчас Башир тренирует другого украинского боксера - Владислава Сиренко.
С 2017 года тренировал Усика Сергей Ватаманюк, а к бою против Мурата Гассиева готовил Анатолий Ломаченко.
- Василий Ломаченко уверен, что Александр Усик победит Энтони Джошуа.
- Усик рассказал, какой бой был самым сложным в его карьере.
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