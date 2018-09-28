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Усик не вернется к прежнему тренеру


фото: facebook
Украинский боксер Александр Усик не будет возобновлять сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом

Об этом заявил промоутер абсолютного чемпиона мира Александр Красюк, сообщает "Трибуна".

Информация о том, что Башир снова будет тренировать Усика, появилась после того, как боксер опубликовал в соцсетях совместное фото с американцем из тренировочного зала.

Именно Башир в 2016 году привел Усика к первому чемпионскому титулу, который он завоевал в поединке с поляком Кшиштофом Гловацки. В начале 2017 года боксер прекратил сотрудничество с американцем.

Сейчас Башир тренирует другого украинского боксера - Владислава Сиренко.

С 2017 года тренировал Усика Сергей Ватаманюк, а к бою против Мурата Гассиева готовил Анатолий Ломаченко.

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