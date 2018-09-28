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Украинец дебютировал за "Барселону" в чемпионате Испании


фото: TalkBasket
Украинский баскетболист Артем Пустовой сыграл первый матч за "Барселону" в чемпионате Испании

В дебютном матче украинца в сильнейшей баскетбольной лиге Европы, его команда уверенно победила "Гран Канарию" - 98:78.

Пустовой за 7 минут на площадке набрал 6 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 фол.

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