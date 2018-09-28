Украинец дебютировал за "Барселону" в чемпионате Испании
28 сентября, 2018, 17:06
Украинский баскетболист Артем Пустовой сыграл первый матч за "Барселону" в чемпионате Испании
В дебютном матче украинца в сильнейшей баскетбольной лиге Европы, его команда уверенно победила "Гран Канарию" - 98:78.
Пустовой за 7 минут на площадке набрал 6 очков, сделал 1 подбор и совершил 1 фол.
- Артем Пустовой перешел в "Барселону" летом из другого испанского клуба - "Обрадойро".
- Ранее украинский баскетболист Святослав Михайлюк стал игроком клуба НБА - "Лос Анджелес Лейкерс".
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