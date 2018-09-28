Тимошенко уже пообещала ликвидировать "Нафтогаз"

28 сентября, 2018, 14:13

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко говорит, что после выборов "Нафтогаз" будет ликвидирован как ненужный посредник

Об этом она заявила во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-центр партии.

Она замечает, что "после прихода новой власти" рынок газа демонополизируют, а это якобы позволит снизить цены на газ для украинцев минимум вдвое.

"За полгода ликвидируем "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. А если он создаст другие посреднические структуры для продажи природного газа украинцам, – это все будет ликвидировано. Монополии на торговлю газом не останется. Газ украинской добычи мы отдадим людям для потребления, а для промышленности, для бизнеса будет демонополизирован рынок газа", - подчеркнула Тимошенко.

По ее словам, новоизбранная власть даст возможность завозить сжиженный газ из одесского и николаевского портов. А природный газ будут иметь возможность завозить "все, кто захочет".

"А не только коррумпированное руководство "Нафтогаза", которое под патронатом Порошенко через подставные компании втрое дороже везут в Украину якобы европейский, а на самом деле российский газ", - добавила Тимошенко.

Отметим, в 2001 году против Тимошенко были возбуждены уголовные производства по обвинениям в контрабанде газа, подделке документов, взяточничестве и уклонении от уплаты налогов. Все обвинения касались времени, когда она возглавляла Единые энергетические системы Украины (ЕЭСУ) в 1995-1997 годах. Эта компания была монополистом в поставках российского газа в Украину.

Несмотря на это в 2005 году Генпрокуратура закрыла все производства в отношении Тимошенко, а впоследствии решение ГПУ подтвердил Верховный суд.