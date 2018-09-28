Ситуация на Донбассе остается контролируемой, оккупанты потеряли 12 человек
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: противники 22 раза открывали огонь по позициям украинской армии.
Под вражеские обстрелы попали позиции в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Троицкое, Новотроицкое, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино.
Российские оккупационные войска били из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Позиции возле населенных пунктов Новотроицкое и Широкино накрыли огнем из вооружения боевых машин пехоты, а возле Новотошковского - из зенитной установки ЗУ-23-2.
"В ходе боевых действий потерь среди личного состава Объединенных сил нет. По данным разведки, 4 боевиков российско-оккупационных войск за прошедшие сутки уничтожено и еще 8 ранены", - подчеркнули в ведомстве.
Сегодня, 28 сентября, российские наемники успели дважды обстрелять украинские позиции возле населенного пункта Гнутово из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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