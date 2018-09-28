Суд разрешил Насирову снять электронный браслет

28 сентября, 2018, 21:56

Шевченковский райсуд Киева 28 сентября отменил обязанность носить электронный браслет для бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Отмечается, что сторона обвинения подала ходатайство о продлении срока действия обязанностей, возложенных на обвиняемых. Судом частично удовлетворено ходатайство в отношении Романа Насирова.

В САП отметили, что вопрос защиты, каким образом отсутствие электронного браслета будет обеспечивать реализацию политических, общественных и других личных прав и интересов Насирова", остается открытым.

Кроме того, по данным САП, полиция начала служебную проверку по факту "ненадлежащего осуществления контроля за исполнением обязанности по ношению электронного средства контроля Насировым".

Следствие считает, что Роман Насиров в 2015-2016 годах в интересах нардепа Александра Онищенко незаконно приказал руководителям региональных и территориальных органов ГФС безосновательно разрешать отсрочку налогового долга 3 компаниям, нанеся государству ущерб на 2 млрд грн.