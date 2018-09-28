Суд отпустил на волю антимайдановца "Топаза"
Об этом сообщил адвокат Дмитрий Горшколепов, информирует Интерфакс-Украина.
"Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей. Согласно разъяснению Верховного суда о применении "закона Савченко" выходит, что Кромский провел под стражей более 8 лет", - сказал адвокат.
По его словам, с учетом приговора Киевского райсуда, который назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, Октябрьский суд вынес определение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи.
"Топаза" задержали 28 марта 2015 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года. В декабре 2015 года Кромского снова задержали при попытке пересечения украинско-российской границы в Харьковской области.
Кромский был участником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве в декабре 2013 года. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере Антимайдана.
В январе этого года Киевский райсуд Харькова присудил Игнату Кромском восемь лет заключения с конфискацией имущества.
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