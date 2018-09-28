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Суд отпустил на волю антимайдановца "Топаза"

Октябрьский райсуд Харькова в пятницу, 28 сентября, принял решение о немедленном освобождении из-под стражи антимайдановца Игната Кромского, известного как "Топаз"

Об этом сообщил адвокат Дмитрий Горшколепов, информирует Интерфакс-Украина.

"Суд удовлетворил ходатайство адвоката о пересчете срока отбытого наказания исходя из реального пребывания под стражей. Согласно разъяснению Верховного суда о применении "закона Савченко" выходит, что Кромский провел под стражей более 8 лет", - сказал адвокат.

По его словам, с учетом приговора Киевского райсуда, который назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы, Октябрьский суд вынес определение о немедленном освобождении Кромского из-под стражи.

"Топаза" задержали 28 марта 2015 года в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта 2014 года. В декабре 2015 года Кромского снова задержали при попытке пересечения украинско-российской границы в Харьковской области.

Кромский был участником Антимайдана в Мариинском парке в Киеве в декабре 2013 года. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в интернете видео, снятого в лагере Антимайдана.

В январе этого года Киевский райсуд Харькова присудил Игнату Кромском восемь лет заключения с конфискацией имущества.

 

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