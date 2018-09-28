Столкновения на демонстрации в Брюсселе: полиция применила водометы и газ

28 сентября, 2018, 17:31

Около 10 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против изменения системы больничных в бюджетной сфере

Об этом сообщает Le Soir.

Демонстрация началась около 11:30 в пятницу, когда ее участники двинулись маршем от бульвара Альберта II.

Впоследствии пожарные, принимавшие участие в демонстрации, сделали попытку прорвать кордон полиции, за которым располагалась нейтральная зона.

"Кордон был создан полицией, не позволившей им попасть в нейтральную зону. Поэтому полиция была вынуждена вмешаться и применить слезоточивый газ и водометы", - сообщили в полиции.

Сообщается, что травму головы получил один полицейский, его доставили в больницу. Также сообщается о по меньшей мере одном пожарном и фотографе, которые пострадали от перечного газа.