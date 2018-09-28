Столкновения на демонстрации в Брюсселе: полиция применила водометы и газ
28 сентября, 2018, 17:31
Около 10 тысяч человек вышли на улицы Брюсселя в знак протеста против изменения системы больничных в бюджетной сфере
Об этом сообщает Le Soir.
Демонстрация началась около 11:30 в пятницу, когда ее участники двинулись маршем от бульвара Альберта II.
Впоследствии пожарные, принимавшие участие в демонстрации, сделали попытку прорвать кордон полиции, за которым располагалась нейтральная зона.
"Кордон был создан полицией, не позволившей им попасть в нейтральную зону. Поэтому полиция была вынуждена вмешаться и применить слезоточивый газ и водометы", - сообщили в полиции.
Сообщается, что травму головы получил один полицейский, его доставили в больницу. Также сообщается о по меньшей мере одном пожарном и фотографе, которые пострадали от перечного газа.
- Как отмечается, с 1 января 2019 года работники бюджетной сферы больше не смогут переносить на следующий год неиспользованные дни, которые выделяются на больничный.
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