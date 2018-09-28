Стало известно, когда форвард "Динамо" Беседин вернется на поле
28 сентября, 2018, 14:17
Лидер атаки киевского "Динамо" Артем Беседин восстановился после травмы и возвращается на поле
Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.
Нападающий уже тренируется в общей группе. Следующий матч "Динамо" проведет 30 сентября с "Арсеналом". Ожидается, что нападающий примет участие только во встрече молодежных, а не основных команд. Вместе с тем, к игре 2-го тура Лиги Европы против чешского "Яблонеца" Беседин должен быть готов полностью.
В последний раз форвард играл за "Динамо" 22 августа в матче квалификации Лиги чемпионов против голландского "Аякса".
В нынешнем сезоне Артем Беседин провел за "Динамо" 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Из-за нехватки нападающих, в последних двух играх в центре атаки киевлян играл номинальный полузащитник Беньямин Вербич.
- В 9-м туре чемпионата Украины "Динамо" прервало шестиматчевую безвыигрышную серию.
- 28 сентября состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины, в соперники "Динамо" попал "Минай" из Ужгорода.
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