Стало известно, когда форвард "Динамо" Беседин вернется на поле

28 сентября, 2018, 14:17

Лидер атаки киевского "Динамо" Артем Беседин восстановился после травмы и возвращается на поле

Об этом сообщает dynamo.kiev.ua.

Нападающий уже тренируется в общей группе. Следующий матч "Динамо" проведет 30 сентября с "Арсеналом". Ожидается, что нападающий примет участие только во встрече молодежных, а не основных команд. Вместе с тем, к игре 2-го тура Лиги Европы против чешского "Яблонеца" Беседин должен быть готов полностью.

В последний раз форвард играл за "Динамо" 22 августа в матче квалификации Лиги чемпионов против голландского "Аякса".

В нынешнем сезоне Артем Беседин провел за "Динамо" 8 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Из-за нехватки нападающих, в последних двух играх в центре атаки киевлян играл номинальный полузащитник Беньямин Вербич.