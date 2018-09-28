 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

США призвали власти Украины эффективнее расследовать нападения на активистов


фото: AP Photo
Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность по поводу увеличения числа нападений на активистов и призвало власти способствовать как можно более быстрому расследованию подобных преступлений

Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщила пресс-служба американского посольства в своем Twitter.

"Мы разделяем обеспокоенность президента Порошенко и участников акции "Ночь на Банковой" и в очередной раз призываем власть решать многочисленные вопросы относительно недавних преступлений против общественных активистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в посольстве, власть должна гарантировать реальную защиту прав граждан на протесты.

"Украинцы заслуживают активного гражданского общества, которое может выступать за реформы, не опасаясь возмездия", - подчеркнули в посольстве США.
 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать