США призвали власти Украины эффективнее расследовать нападения на активистов
Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщила пресс-служба американского посольства в своем Twitter.
"Мы разделяем обеспокоенность президента Порошенко и участников акции "Ночь на Банковой" и в очередной раз призываем власть решать многочисленные вопросы относительно недавних преступлений против общественных активистов", - говорится в сообщении.
Кроме того, как отметили в посольстве, власть должна гарантировать реальную защиту прав граждан на протесты.
"Украинцы заслуживают активного гражданского общества, которое может выступать за реформы, не опасаясь возмездия", - подчеркнули в посольстве США.
(1/2) We share the concerns of President @Poroshenko and the “Night at Bankova” participants and renew our call on authorities to solve the many recent crimes against civic activists.— U. S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 28 сентября 2018 г.
- Напомним, 5 июня в Одессе с ножом напали на активиста Автомайдана, члена Совета общественного контроля Национального антикоррупционного бюро Украины Виталия Устименко.
- 18 июня в Херсоне злоумышленники напали и избили журналиста Сергея Никитенко.
- 31 июля на Катерину Гандзюк возле подъезда напал мужчина, который облил ее кислотой. Женщину с ожогами госпитализировали. 2 августа ее отправили на лечение в Киев. Врачи рассказали, что ожоги Гандзюк составляют 40% поверхности тела.
- 22 сентября около 22:00 в Одессе ранили из огнестрельного оружия в грудь местного общественного активиста и политика Олега Михайлика.
- 27 сентября люди, собравшиеся под зданием АП, требовали от властей расследовать нападения на активистов, созвать внеочередное заседание Совета национальной безопасности и обороны и создать в ВР временную следственную комиссию.
- Позже участники акции "Молчание убивает" переместились от здания Администрации президента на Банковой к объекту МВД "Фортеця".
- Тем временем прокуратура заявила, что на активистов в Одессе напали с целью дестабилизации.
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