США призвали власти Украины эффективнее расследовать нападения на активистов

28 сентября, 2018, 17:00

Посольство США в Украине выразило свою обеспокоенность по поводу увеличения числа нападений на активистов и призвало власти способствовать как можно более быстрому расследованию подобных преступлений

Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщила пресс-служба американского посольства в своем Twitter.

"Мы разделяем обеспокоенность президента Порошенко и участников акции "Ночь на Банковой" и в очередной раз призываем власть решать многочисленные вопросы относительно недавних преступлений против общественных активистов", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отметили в посольстве, власть должна гарантировать реальную защиту прав граждан на протесты.

"Украинцы заслуживают активного гражданского общества, которое может выступать за реформы, не опасаясь возмездия", - подчеркнули в посольстве США.

