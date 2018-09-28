Состоялся релиз симулятора FIFA 19
28 сентября, 2018, 13:49
Сегодня состоялся официальный релиз популярной компьютерной игры FIFA 19
Об этом сообщает easports.com.
Игра доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.
В Украине стандартная версия игры на PC, PS4 и Xbox One стоит 1700 грн, на PS3 и Nintendo Switch - 1500 грн.
В FIFA 19 появились режимы Лиги чемпионов и выживание, дополнительные правила для быстрых матчей, а также новая механика ударов с таймингом.
- В августе стало известно, что киевское "Динамо" будет представлено в симуляторе FIFA 19.
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