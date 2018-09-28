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Состоялся релиз симулятора FIFA 19


фото: easports.com
Сегодня состоялся официальный релиз популярной компьютерной игры FIFA 19

Об этом сообщает easports.com.

Игра доступна на PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox One, Xbox 360 и Nintendo Switch.

В Украине стандартная версия игры на PC, PS4 и Xbox One стоит 1700 грн, на PS3 и Nintendo Switch - 1500 грн.

В FIFA 19 появились режимы Лиги чемпионов и выживание, дополнительные правила для быстрых матчей, а также новая механика ударов с таймингом.

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