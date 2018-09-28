Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины
28 сентября, 2018, 13:21
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу
С этой стадии соревнований в борьбу вступают сильнейшие украинские клубы, среди действующий обладатель трофея - "Шахтер" и финалист турнира - "Динамо". При процедуре жеребьевки 1/8 финала посев не использовался.
Церемонию жребия провели экс-футболисты "Динамо" Александр Головко и Владислав Ващук.
В итоге в 1/8 финала сформировались следующие пары:
"Минай" - "Динамо"
"Черноморец" - "Ворскла"
"Калуш" - "Днепр-1"
"Шахтер" - "Олимпик"
"Десна" - "Заря"
"Ингулец" - "Мариуполь"
"Горняк" - "Львов"
"Черкащина-Академия" - "Карпаты"
Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 31 октября.
- "Шахтер" попал в топ-10 сильнейших клубов Европы.
- Тренер "Динамо" Александр Хацкевич, несмотря на поражение от "Астаны" в Лиге Европы, заявил, что не собирается в отставку.
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