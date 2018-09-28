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Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины


фото: footboom
В Киеве состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу

С этой стадии соревнований в борьбу вступают сильнейшие украинские клубы, среди действующий обладатель трофея - "Шахтер" и финалист турнира - "Динамо". При процедуре жеребьевки 1/8 финала посев не использовался.

Церемонию жребия провели экс-футболисты "Динамо" Александр Головко и Владислав Ващук.

В итоге в 1/8 финала сформировались следующие пары:

"Минай" - "Динамо"

"Черноморец" - "Ворскла"

"Калуш" - "Днепр-1"

"Шахтер" - "Олимпик"

"Десна" - "Заря"

"Ингулец" - "Мариуполь"

"Горняк" - "Львов"

"Черкащина-Академия" - "Карпаты"

Матчи 1/8 финала Кубка Украины состоятся 31 октября.

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