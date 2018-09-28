Сенцова вывезли из колонии в больницу Лабытнанги

28 сентября, 2018, 20:08

Незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для дополнительного обследования

Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

"28 сентября осужденній Олег Сенцов был вывезен в Лабитнангинскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные обследования и консультации врачей-специалистов", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову "проведена коррекция лечения".