Сенцова вывезли из колонии в больницу Лабытнанги
28 сентября, 2018, 20:08
Незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова вывезли из колонии в больницу города Лабытнанги для дополнительного обследования
Об этом сообщает пресс-служба управления федеральной службы исполнения наказаний России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
"28 сентября осужденній Олег Сенцов был вывезен в Лабитнангинскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные обследования и консультации врачей-специалистов", – говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову "проведена коррекция лечения".
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании.
- Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред.
Читайте также
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
-
-
25 сентября, 2018 Пальто и куртки, которые согреют осенью. 10 украинских брендов
Читайте также
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
-