СБУ перекрыла канал контрабанды сильнодействующих анаболиков
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Сообщается, что житель Харькова заказывал анаболики для продажи и изготовления фальсифицированных медсредств в одной из стран Восточной Азии. "Товар" он получал через международные сервисы почтовой связи. Для того чтобы скрыть свою деятельность, он использовал посредников, которые доставляли ему "посылки" с почтовых отделений. Злоумышленника задержали в центре Харькова во время передачи посредником очередной партии метандиенона.
"Во время санкционированных следственных действий сотрудники СБУ обнаружили в квартире фигуранта дела один килограмм анаболиков, а также поддельные голограммы и устройства для фасовки и пломбирования фальсифицированных медпрепаратов", - говорится в сообщении.
Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу. Отмечается, что по предварительным оценкам стоимость обнаруженной "продукции" на "черном рынке" составляет более $10 тысяч.
"Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия", - отметили в СБУ.
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