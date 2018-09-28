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Сборную Украины наказали за поведение фанатов


фото: REUTERS
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за беспорядки, устроенные болельщиками "желто-синих" в Чехии

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ФФУ на 35 тыс. евро . Кроме того, украинская федерация должна в течение 30 дней компенсировать чехам убытки, причиненные стадиону в городе Угерске-Градиште, где проходил матч Лиги наций между Украиной и Чехией.

После игры украинские болельщики выбежали на поле и устроили стычки с полицией. Шестерых фанов нашей команды задержали.

 

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