Сборную Украины наказали за поведение фанатов

28 сентября, 2018, 18:18

УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за беспорядки, устроенные болельщиками "желто-синих" в Чехии

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ФФУ на 35 тыс. евро . Кроме того, украинская федерация должна в течение 30 дней компенсировать чехам убытки, причиненные стадиону в городе Угерске-Градиште, где проходил матч Лиги наций между Украиной и Чехией.

После игры украинские болельщики выбежали на поле и устроили стычки с полицией. Шестерых фанов нашей команды задержали.