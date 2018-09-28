Сборную Украины наказали за поведение фанатов
28 сентября, 2018, 18:18
УЕФА оштрафовал Федерацию футбола Украины за беспорядки, устроенные болельщиками "желто-синих" в Чехии
Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал ФФУ на 35 тыс. евро . Кроме того, украинская федерация должна в течение 30 дней компенсировать чехам убытки, причиненные стадиону в городе Угерске-Градиште, где проходил матч Лиги наций между Украиной и Чехией.
После игры украинские болельщики выбежали на поле и устроили стычки с полицией. Шестерых фанов нашей команды задержали.
- Украинские болельщики после матча Лиги наций обвинили чешскую полицию в применении резиновых пуль и чрезмерной жестокости.
- Президент ФФУ Андрей Павелко выразил опасения, что следующий матч сборной Украины в Лиге наций может состояться при пустых трибунах.
- В 1-м туре Лиги наций сборная Украины вырвала победу у Чехии со счетом 2:1.
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