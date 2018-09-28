Ryanair отменил 250 рейсов из-за забастовки в Европе
Бортпроводники в Бельгии, Португалии, Нидерландах, Испании и Италии, а также летчики в Германии проводят сегодня 24-часовую забастовку.
Ryanair во вторник объявила об отмене 190 рейсов, но в четверг сообщила о еще более 100 рейсах после того, как немецкие пилоты заявили, что присоединятся к протесту.
Ирландская авиакомпания в пятницу сообщила, что 2150 из ее 2400 регулярных рейсов выполняются в обычном режиме.
Morning Update, September 28th: pic.twitter.com/pFzasJXpQe— Ryanair (@Ryanair) 28 сентября 2018 г.
Это уже вторая масштабная однодневная забастовка работников Ryanair в Европе. В августе около 55 тысяч пассажиров остались без рейсов из-за забастовки пилотов в пяти странах ЕС.
Забастовщики месяцами требуют от авиакомпании лучшей оплаты и улучшения условий труда. Лоукостер предупредил о возможных увольнениях и закрытии нескольких баз в Германии и Ирландии, если сотрудники авиакомпании продолжат бастовать.
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