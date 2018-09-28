Российские боевики обстреляли позиции Объединенных сил, есть раненые

28 сентября, 2018, 18:43

На Донбассе из-за обстрелов российскими боевиками в эту пятницу двое военнослужащих получили ранения

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в своей вечерней сводке в Facebook.

Как отмечается, российские оккупационные войска за сутки по меньшей мере 13 раз нарушили режим прекращения огня. При этом боевики применяли вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Днем враг открывал прицельный огонь из минометов, вооружения боевых машин пехоты, зенитных установок, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое-4, Золотое, Луганское, Новолуганское, Марьинка, Павлополь, Гнутово, Водяное и Лебединское", - говорится в сообщении.

Кроме того отмечается, что из минометов 82-го калибра были обстреляны украинские позиции вблизи Новолуганского на Светлодарском направлении и Гнутова на Приазовье.

"Также защитников Гнутова и защитников Золотого противник накрыл шквальным огнем зенитных установок ЗУ-23-2. По позициям Объединенных сил возле того же Гнутова и вблизи Крымского велся огонь из вооружения БМП. В ходе боевых действий двое военнослужащих Объединенных сил сегодня получили ранения", - отметили в штабе.