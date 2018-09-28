Россия имеет секретную базу с боеприпасами на трикотажной фабрике "ЛНР", - разведка
28 сентября, 2018, 14:22
Кремль устроил засекреченную базу для хранения оружия и боеприпасов на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики
Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки, сообщает "РБК-Украина".
Гуцуляк отметил, что Кремль продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых российских баз и арсеналов.
"На месте бывшей Луганской трикотажной фабрики противник скрыто обустроил одну из засекреченных баз для хранения оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.
По данным разведки, в сентябре на эту базу из Ростовской области доставили большую партию стрелкового оружия и боеприпасов для вооружения так называемых "подразделений территориальной обороны", "казачьих подразделений" и преступных группировок.
- Ранее сообщалось, что на Луганщине сотрудники СБУ предупредили попытку страны-агрессора и оккупационной "администрации" восстановить часть производства на разворованном боевиками Стахановском вагоноремонтном заводе.
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