Россия имеет секретную базу с боеприпасами на трикотажной фабрике "ЛНР", - разведка

28 сентября, 2018, 14:22

Кремль устроил засекреченную базу для хранения оружия и боеприпасов на месте бывшей Луганской трикотажной фабрики

Об этом заявил представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на данные разведки, сообщает "РБК-Украина".

Гуцуляк отметил, что Кремль продолжает использовать временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей для создания новых российских баз и арсеналов.

"На месте бывшей Луганской трикотажной фабрики противник скрыто обустроил одну из засекреченных баз для хранения оружия и боеприпасов", - говорится в сообщении.

По данным разведки, в сентябре на эту базу из Ростовской области доставили большую партию стрелкового оружия и боеприпасов для вооружения так называемых "подразделений территориальной обороны", "казачьих подразделений" и преступных группировок.