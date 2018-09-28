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Россия распространяет дестабилизирующую пропаганду, - посольство США


фото: REUTERS
Посольство США в Украине призвало Российскую Федерацию прекратить распространять дестабилизирующую пропаганду

Об этом они отметили в Twitter.

В Международный день всеобщего доступа к информации американское ведомство отметило, что высоко оценивает работу независимых журналистов, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации.

"Сегодня, в Международный день всеобщего доступа к информации, мы призываем Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды. Мы высоко оцениваем работу независимых журналистов и НПО, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации", - отметили в ведомстве.

Ранее помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что российская агрессия является угрозой не только для Украины, но и для всего региона, Европы и США.

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