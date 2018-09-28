On the International Day for Universal Access to Information, we call on Russia to stop spreading destabilizing propaganda, and we commend independent journalists and NGOs who work to ensure the Ukrainian public has access to accurate information. #AccessToInfoDay
Россия распространяет дестабилизирующую пропаганду, - посольство США
Об этом они отметили в Twitter.
В Международный день всеобщего доступа к информации американское ведомство отметило, что высоко оценивает работу независимых журналистов, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации.
"Сегодня, в Международный день всеобщего доступа к информации, мы призываем Россию прекратить распространение дестабилизирующей пропаганды. Мы высоко оцениваем работу независимых журналистов и НПО, которые предоставляют украинской общественности доступ к правдивой информации", - отметили в ведомстве.
Ранее помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что российская агрессия является угрозой не только для Украины, но и для всего региона, Европы и США.
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