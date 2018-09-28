Россия не предоставляет документы о состоянии здоровья Сенцова

28 сентября, 2018, 12:37

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества сообщил, что состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова стабильное

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Омбудсмен заявила, что из России не предоставляют никаких медицинских документов, где указан официальный вывод врачей по поводу состояния здоровья Сенцова. Она отметила, что настаивает на этом уже давно, поэтому имеет большие сомнения относительно стабильности его состояния.

"Я имею большие сомнения в достоверности предоставленной мне информации и качества проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно", - написала Денисова.

Сенцов отказался от услуг врачей Лабитнангского медицинского учреждения, потому что на него давили психологически и не оказывали должной медицинской помощи. Она отметила, что в настоящее время он находится под диспансерным наблюдением по причине заболевания опорно-двигательного аппарата. Сенцову продолжают давать пищевую смесь и проводят ежедневную инфузионную терапию еще по 8 июня.

"Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы об истинном состоянии здоровья Олега", - написала омбудсмен.