Россия не предоставляет документы о состоянии здоровья Сенцова
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.
Омбудсмен заявила, что из России не предоставляют никаких медицинских документов, где указан официальный вывод врачей по поводу состояния здоровья Сенцова. Она отметила, что настаивает на этом уже давно, поэтому имеет большие сомнения относительно стабильности его состояния.
"Я имею большие сомнения в достоверности предоставленной мне информации и качества проведения медицинского осмотра. Поскольку в городской больнице к нему с самого начала относились ужасно", - написала Денисова.
Сенцов отказался от услуг врачей Лабитнангского медицинского учреждения, потому что на него давили психологически и не оказывали должной медицинской помощи. Она отметила, что в настоящее время он находится под диспансерным наблюдением по причине заболевания опорно-двигательного аппарата. Сенцову продолжают давать пищевую смесь и проводят ежедневную инфузионную терапию еще по 8 июня.
"Надеюсь, что в ближайшее время РФ все же пришлет официальные медицинские документы об истинном состоянии здоровья Олега", - написала омбудсмен.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Пульс Сенцова замедлился до 40 ударов в минуту, у него плохо с сердцем. 7 августа Сенцов написал, что не собирается прекращать голодовку. Сестра Сенцова написала, что его состояние катастрофическое и он близок к смерти.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепу и президенту Дональда Трампа, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред.
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