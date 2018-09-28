"Всеукраинский Демократический Форум" начал работу над созданием концепции Центра Станислава Винценза

28 сентября, 2018, 16:32

В сентябре 2018 года общественная организация "Всеукраинский Демократический Форум" начала работу над созданием концепции Центра Межкультурного диалога имени Станислава Винценза

Проект реализуется при поддержке Украинского Культурного Фонда.

Центр Межкультурного диалога имени Станислава Винценза должен стать местом, где ученые, студенты и местные жители будут встречаться для работы, интеллектуального отдыха и обучения. Еще одна задача института – популяризация идей и наследия выдающегося гуманиста и "Гомера Гуцульщины" Станислава Винценза. Центр презентует уникальное экспозиционное пространство, созданное с учетом тенденций современных европейских нарративних музеев.

К разработке идеи построения Центра Межкультурного диалога имени Станислава Винценза команда ОО "Всеукраинский Демократический Форум" уже пригласила лучших экспертов Восточной Европы. Главным редактором Концепции стал Павел Коваль, доктор наук, специалист по современной истории Европейского Колледжа Natolin в Варшаве. Он продиктовал тренд сочетания истории, современных технологий и смелых креативных идей в польском музейном деле. Впервые такой подход был использован в Музее Варшавского восстания – проекте, который произвел революцию среди польских музеев.

К работе над Концепцией Центра приглашены украинские и польские профессора, ученые и журналисты. В результате работы группы экспертов появится сценарий, инструкции, тексты и аудиовизуальный контент, которые станут основой для будущей экспозиции. Центр имени Винценза должен стать местом диалога на ключевые темы Европы будущего - мира, который ориентируется на сообщества и гуманистические ценности. Создание Центра становится возможным благодаря содействию Украинского Культурного Фонда, под патронатом которого осуществляется проект.

Общая стоимость проекта составила 1,5 млн гривен, 50% от нее выделил Украинский культурный фонд.