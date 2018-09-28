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"Укрзализныця" планирует восстановить поезд Киев-Берлин

"Укрзализныця" будет работать над тем, чтобы восстановить железнодорожное сообщение между Киевом и Берлином в 2019 году

Об этом заявил в. а. председателя правления компании Евгений Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства.

"За 8 месяцев 2018 года поездами в страны ЕС странствовало более 270 тыс. пассажиров, что на 110% больше, чем за 8 месяцев прошлого года. Ставим Перед собой новые цели, среди которых – восстановление поезда Киев – Берлин. Сделаем максимум, чтобы запустить такой поезд уже в следующем году", - рассказал Кравцов.

Компания заявила, что развивает сегмент продаж билетов на международные поезда онлайн. Уже сегодня это возможно для международных поездов в направлении Перемышля, Холма, Вильнюса и Риги. Вскоре такая возможность появится для поезда № 67/68 Киев – Варшава.

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