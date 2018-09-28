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"Укрпочта" предупредила о коллапсе в аэропортах из-за "закона трех посылок"


фото: ngzt
В "Укрпочте" считают, что норма об ограничении количества посылок, которые можно ввозить в страну, не укрепит бюджет страны, зато из-за своего несовершенства заблокирует работу почты

Об этом заявил генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если ее не отменят - то встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность "Укрпочты". Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт "Борисполь" будет завален международными посылками в несколько слоев - это вопрос не к "Укрпочте", это вопрос к тем, кто принимал этот закон", - заявил Смелянский.

По словам руководителя "Укрпочты", закон об ограничении безналогового ввоза товаров в Украину тремя посылками приняли с нарушением норм, поскольку не была дана оценка того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы.

"Сколько займет времени эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence (искусственный интеллект, - ред.) и ее разработку? Расходы таможни тоже фиксируются в государственном бюджете, и, заметьте, его не увеличили с целью реализации этой инициативы", - сказал Смелянский.

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По мнению чиновника, эту инициативу в Украине стоит отложить или переписать и бороться с теневым импортом, в частности, с помощью технологии работы с IMEI-кодом.

"Возьмите ее и боритесь. Зачем вводить какие-то непонятные схемы, которые не будут работать?" - сказал Смелянский.

Руководитель "Укрпочты" также отметил, что подобного прецедента с ограничением количества посылок в других странах нет.

"В других странах есть ограничения на стоимость ввозимых посылок, на количество - нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. А внутри Евросоюза нет никаких лимитов. Все, что попало внутрь Евросоюза - дальше возится абсолютно спокойно без каких-либо лимитов", - подчеркнул директор "Укрпочты".

  • Напомним, 7 декабря 2017 года Верховная Рада приняла закон №6776-д о налоговых ограничениях на частоту ввоза и пересылки товаров из-за рубежа.
  • В начале 2018 года внесением соответствующих изменений в налоговый кодекс Украины введение ограничения на безналоговые пересылки товаров из-за границы отсрочили на год.
  • С 10 сентября "Укрпочта" повысила тарифы на пересылку писем и посылок

 

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