"Укрпочта" предупредила о коллапсе в аэропортах из-за "закона трех посылок"

28 сентября, 2018, 15:44

В "Укрпочте" считают, что норма об ограничении количества посылок, которые можно ввозить в страну, не укрепит бюджет страны, зато из-за своего несовершенства заблокирует работу почты

Об этом заявил генеральный директор ПАО "Укрпочта" Игорь Смелянский в интервью "Интерфакс-Украина".

"Если ее не отменят - то встанет весь импорт. И на этом все закончится. И это будет не ответственность "Укрпочты". Это будет вина таможенника, который не захочет брать на себя ответственность при подсчете, какая все-таки из пяти посылок четвертая. Я заранее всех предупреждаю: если весь аэропорт "Борисполь" будет завален международными посылками в несколько слоев - это вопрос не к "Укрпочте", это вопрос к тем, кто принимал этот закон", - заявил Смелянский.

По словам руководителя "Укрпочты", закон об ограничении безналогового ввоза товаров в Украину тремя посылками приняли с нарушением норм, поскольку не была дана оценка того, сколько будет стоить государству реализация такой инициативы.

"Сколько займет времени эта реализация, тем более с учетом проведения масштабного тендера на систему artificial intelligence (искусственный интеллект, - ред.) и ее разработку? Расходы таможни тоже фиксируются в государственном бюджете, и, заметьте, его не увеличили с целью реализации этой инициативы", - сказал Смелянский.

Читайте также. 150 евро и не мечтайте. Украинцев снова хотят заставить платить пошлины на товары из-за границы.

По мнению чиновника, эту инициативу в Украине стоит отложить или переписать и бороться с теневым импортом, в частности, с помощью технологии работы с IMEI-кодом.

"Возьмите ее и боритесь. Зачем вводить какие-то непонятные схемы, которые не будут работать?" - сказал Смелянский.

Руководитель "Укрпочты" также отметил, что подобного прецедента с ограничением количества посылок в других странах нет.

"В других странах есть ограничения на стоимость ввозимых посылок, на количество - нет. В Евросоюзе действительно установлен лимит в EUR22 на ввозимые товары. Но ведь в Евросоюзе и рынок во много раз больше, чем в Украине. А внутри Евросоюза нет никаких лимитов. Все, что попало внутрь Евросоюза - дальше возится абсолютно спокойно без каких-либо лимитов", - подчеркнул директор "Укрпочты".