"Пусть подумает о детях и не голодает", - Клых написал Сенцову

28 сентября, 2018, 15:12

Политзаключенный Кремля - украинец Станислав Клых написал письмо незаконно осужденному в России режиссеру Олегу Сенцову, призвав прекратить голодовку

Об этом сообщила мать политзаключенного Тамара Клых, передает связь "Украинская правда".

Тамара Клых сказала, что лично отправит письмо сына, поскольку заключенные не могут обмениваться посланиями. Клых попросил передать Сенцову его призыв на словах через украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он прекратил голодать. Мы понимаем, что он за всех (голодает, – ред.), и мы его не осудим, если его освободят одного, потому что у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодает", - пересказала Тамара Клых слова сына.

Женщина также добавила, что Станислав не верит в свое освобождение.

"Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него телевизор есть, консул привез, так он смотрит НТВ) показывали - и как они такое пропустили показать? - Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят как-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно", - подытожила мать Клыха.