"Пусть подумает о детях и не голодает", - Клых написал Сенцову
Об этом сообщила мать политзаключенного Тамара Клых, передает связь "Украинская правда".
Тамара Клых сказала, что лично отправит письмо сына, поскольку заключенные не могут обмениваться посланиями. Клых попросил передать Сенцову его призыв на словах через украинского омбудсмена Людмилу Денисову.
"Мама, скажи Денисовой, пусть передаст, чтобы он прекратил голодать. Мы понимаем, что он за всех (голодает, – ред.), и мы его не осудим, если его освободят одного, потому что у него двое детей, еще и говорят, что один больной. Пусть подумает о детях и не голодает", - пересказала Тамара Клых слова сына.
Женщина также добавила, что Станислав не верит в свое освобождение.
"Не верит ни в какое освобождение. Абсолютно. Там по НТВ (у него телевизор есть, консул привез, так он смотрит НТВ) показывали - и как они такое пропустили показать? - Станислава, Балуха, Карпюка и Гриба, что якобы готовят как-то дорожную карту по обмену, но, кого и как будут менять, неизвестно", - подытожила мать Клыха.
- Напомним, Олег Сенцов голодает в заполярной российской колонии с 14 мая с требованием освобождения Кремлем всех украинских политзаключенных. Мать Сенцова обратилась к Владимиру Путину с просьбой помиловать ее сына.
- После очередного кризиса со здоровьем Сенцов согласился принимать 3-4 ложки питательной смеси в день. По словам адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов практически не ориентируется в датах, его хотели принудительно кормить. Европейский суд по правам человека призвал Сенцова прекратить голодовку.
- Более ста европейских деятелей культуры призвали Россию освободить Сенцова. Депутаты Эстонии, Латвии и Литвы призвали ЕС добиться освобождения политзаключенного.
- У Путина ответили матери Сенцова, что ее сын должен сам обратиться с просьбой о помиловании. Сенат США готовит обращение к Госдепа и президента Дональда Трампа, Великобритания требует немедленно освободить политзаключенного. Под посольством РФ в Киеве оставляют письма и пожелания Сенцову.
- Сенцов написал завещание на свое творчество, у него нехватка кислорода в сердце и мозге. Адвокат Сенцова заявил, что здоровью политзаключенного нанесен непоправимый вред. В Европарламенте Сенцова номинировали на премию Сахарова. Верховная Рада приняла решение выдвинуть Сенцова на Нобелевскую премию мира.
- Станислава Клыха российская власть обвиняет в участии в боевых действиях против российской армии во время первой чеченской войны зимой 1994-1995 годов и в убийстве российских солдат. Также по этому делу проходит еще один украинский политзаключенный - Николай Карпюк. Клых отвергает обвинения, а его родные настаивают, что он никогда не был в Чечне. 26 мая 2016 года суд в российской Чечне приговорил Клыха к 20 годам лишения свободы. В октябре того же года Верховный суд РФ отклонил апелляцию защиты на приговор.
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