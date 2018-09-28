Полиция ищет взрывчатку в поезде "Киев-Мариуполь", эвакуированы 700 человек

28 сентября, 2018, 19:52

Сотрудники киевской полиции эвакуировали более 700 пассажиров поезда "Киев –Мариуполь", проводится тщательная проверка поезда и прилегающей территории

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

28 сентября в 18:42 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением "Киев –Мариуполь".

На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета территориального управления полиции.