Полиция ищет взрывчатку в поезде "Киев-Мариуполь", эвакуированы 700 человек
28 сентября, 2018, 19:52
Сотрудники киевской полиции эвакуировали более 700 пассажиров поезда "Киев –Мариуполь", проводится тщательная проверка поезда и прилегающей территории
Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.
28 сентября в 18:42 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением "Киев –Мариуполь".
На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.
Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета территориального управления полиции.
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