 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Полиция ищет взрывчатку в поезде "Киев-Мариуполь", эвакуированы 700 человек

Сотрудники киевской полиции эвакуировали более 700 пассажиров поезда "Киев –Мариуполь", проводится тщательная проверка поезда и прилегающей территории

Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

28 сентября в 18:42 на спецлинию 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщением "Киев –Мариуполь".

На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров.

Информация о событии зарегистрирована в журнале Единого учета территориального управления полиции.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать