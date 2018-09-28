Польша сделала шаг к созданию "Форта Трамп"

28 сентября, 2018, 15:05

Польско-американская рабочая группа обсуждает детали потенциального размещения в Польше постоянной базы войск США

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, пишет Interia.pl.

По его словам, рабочую группу создали в рамках соглашения между Минобороны Польши и Пентагоном, и первая встреча ее представителей состоялась около двух недель назад.

"Это рабочая группа, которая обсуждает детали. Мы открыты друг к другу. Дискуссия продолжается", - отметил министр.

Блащак говорит о наличии большого количества мест в Польше, где могла бы размещаться военная база США. Глава Минобороны Польши отказался раскрывать детали, отметив при этом, что Польша имеет достаточно средств, чтобы обеспечить размещение на своей территории американской базы.

28 сентября в Варшаве начнется трехдневное заседание Военного комитета НАТО. По словам Блащака, оно будет посвящено реализации положений июльского саммита Североатлантического альянса, а также анализу ситуации в Европе. Он также анонсировал свой визит в США на рубеже октября-ноября.

В России ранее заявили, что планы по созданию военной базы США в Польше представляют угрозу для нее.

Президент Польши Анджей Дуда попросил США о размещении постоянной американской военной базы, предложив назвать ее "Форт Трамп". Дуда пояснил, что американская база будет оплотом против угрозы со стороны России. Трамп оценил создание постоянной американской базы в Польше примерно в 2 миллиарда долларов.

Напомним, Польша закупит американские системы противовоздушной обороны Patriot. Сейчас в Польше в рамках упрочненной передовой присутствия НАТО в Польше на ротационной основе дислоцируется американская боевая батальйонна группа, а согласно инициативе укрепление региона (European Reassurance Initiative) - боевая группа бронетанковой бригады.