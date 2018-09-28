Парламент Литвы призвал не восстанавливать права России в ПАСЕ

28 сентября, 2018, 12:35

Парламент Литвы специальной резолюцией призвал Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) не восстанавливать права российской делегации в этой организации

Как сообщает Delfi, резолюцию приняли почти единогласно: 77 голосов - за, 0 - против, 1 – воздержался.

Представляя документ, член фракции правящих аграриев Эгидиюс Варейкис заявил, что в 2014 году после аннексии Крыма ПАСЕ ограничила права российской делегации: делегаты РФ потеряли право быть главами комитетов, докладчиками, голосовать на пленарных заседаниях, избирать судей Европейского суда по правам человека и некоторых других должностных лиц.

"И вот через четыре года, в этом году, появилась инициатива попробовать вернуть России все права в ПАСЕ. Это планируется сделать достаточно грубым и одновременно странным способом, изменяя определенные статьи устава Парламентской ассамблеи", - утверждает Варейкис.

В резолюции выражается разочарование в том, что Россия не выполняет свои международные обязательства, "стремится изменить правила Совета Европы, а также отменить примененные в отношении нее санкции".

Литовские депутаты призывают ПАСЕ не принимать предложенные Россией правила и процедурные изменения, позволяющие государству, которое нарушило нормы организации, восстановить права без выполнения решений Ассамблеи.

"Решение принять предложения Российской Федерации относительно создания негативного прецедента для несоблюдения другими государствами обязательств подорвало бы надежность Совета Европы как правозащитника, хранителя демократии и верховенства права, оно могло бы создать огромный кризис авторитета этой международной организации", - говорится в документе.

ПАСЕ будет голосовать по поводу изменений к регламенту, которые могут усложнить наложение санкций на РФ, на заседании 9 октября.