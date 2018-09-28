Отравление Скрипаля: настоящее имя "Петрова" обещают назвать уже скоро
28 сентября, 2018, 12:29
Уже через неделю журналисты могут раскрыть истинное имя и лицо "Александра Петрова", подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля
Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на данные расследования группы Bellingcat и издания Insider.
В ведомстве отмечают, что данные о личности второго подозреваемого в отравлении Скрипаля должны обнародовать через несколько дней, в то время как в российских шпионских кругах Петрову и Боширову дали насмешливое прозвище "Дольче и Габбана" (Dolce and Gabbana).
Издание пишет, что представители Bellingcat и Insider, которые занимаются собственным расследованием и уже установили личность полковника Анатолия Чепиги (Боширова), уверены, что знают имя и Петрова и планируют обнародовать данные о его подлинной личности через 7-10 суток.
- Напомним, 5 марта в Солсбери российском экс-разведчику Сергею Скрипалю и его дочери стало плохо в торговом центре, после чего они были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- В Британии назвали имена россиян, подозреваемых в отравлении Скрипаля. Тереза Мэй заявила, что они являются офицерами российской военной разведки.
- 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что они нашли подозреваемых в отравлении Скрипаля и что у них "нет ничего особенного или криминального".
- А уже 13 сентября на RT заявили, что взяли интервью у Петрова и Боширова. В частности, те рассказали, что ездили в Солсбери с туристическими целями. По словам Петрова и Боширова, они ранее якобы никогда не слышали о Скрипале, а вообще работают в фитнес-индустрии.
- Впоследствии исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider выпустили часть расследования о Петрова и Боширова. Выяснилось, что в досье Федеральной миграционной службы нет данных о предыдущих паспортах Петрова, получившего документ в 2009 году. Обычно эти сведения о владельцах паспортов там есть.
- "Руслан Боширов", которого подозревают в отравлении Скрипаля, это псевдоним полковника Главного разведывательного управления российского Минобороны Анатолия Чепиги.
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