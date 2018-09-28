Отравление Скрипаля: настоящее имя "Петрова" обещают назвать уже скоро

28 сентября, 2018, 12:29

Уже через неделю журналисты могут раскрыть истинное имя и лицо "Александра Петрова", подозреваемого в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом сообщает издание The Times со ссылкой на данные расследования группы Bellingcat и издания Insider.

В ведомстве отмечают, что данные о личности второго подозреваемого в отравлении Скрипаля должны обнародовать через несколько дней, в то время как в российских шпионских кругах Петрову и Боширову дали насмешливое прозвище "Дольче и Габбана" (Dolce and Gabbana).

Издание пишет, что представители Bellingcat и Insider, которые занимаются собственным расследованием и уже установили личность полковника Анатолия Чепиги (Боширова), уверены, что знают имя и Петрова и планируют обнародовать данные о его подлинной личности через 7-10 суток.