Нос-гигант сам ездит и нюхает белый порошок на арт-выставке в Италии
28 сентября, 2018, 17:55
В итальянском центре современного искусства The Center Mori выставили экспонат: нос, который нюхает порошок
Видео выложили в Instagram.
Выставка, на которой показали экспонат, называется The Way Out. Ее посвятили экспериментальному творчеству.
Житель Берлина Тол Паллух посвятил инсталляцию подвижным скульптурам, которые должны раскрывать человеческие привычки.
Главной работой немца стал нос, который "вынюхивает" белый порошок. Скульптура перемещается сама с помощью электроники - скорее всего, робота-пылесоса. О чем эта инсталляция, автор подробно не рассказал.
- Напомним, картину с обнаженным мужчиной в бассейне оценили в $ 80 млн. Ее рисовал гей в депрессии.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика