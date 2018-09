Нос-гигант сам ездит и нюхает белый порошок на арт-выставке в Италии

28 сентября, 2018, 17:55

В итальянском центре современного искусства The Center Mori выставили экспонат: нос, который нюхает порошок

Видео выложили в Instagram.

Выставка, на которой показали экспонат, называется The Way Out. Ее посвятили экспериментальному творчеству.

Житель Берлина Тол Паллух посвятил инсталляцию подвижным скульптурам, которые должны раскрывать человеческие привычки.

Главной работой немца стал нос, который "вынюхивает" белый порошок. Скульптура перемещается сама с помощью электроники - скорее всего, робота-пылесоса. О чем эта инсталляция, автор подробно не рассказал.