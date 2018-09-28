Не шоколадки: ученые рассказали, что нужно есть чтобы избежать депрессии

28 сентября, 2018, 17:15

Очевидно, что подавленное настроение может негативно повлиять на ваш аппетит, но может быть сама пища является причиной такого угнетения? Оказывается, да

Об этом пишет Science Alert.

В новом исследовании была выявлена четкая связь между качеством диеты человека и риском развития у него депрессии.

Ученые изучали исключительно исследования, в которых учитывались возраст, пол, доход, размер тела, общее состояние здоровья, курение и физическая активность, чтобы убедиться, что ассоциации между рационом питания и риском депрессии не зависят от этих факторов.

Как оказалось, самой лучшей диетой против депрессии является средиземноморский рацион питания. Исследование свидетельствует, что у людей с преимущественно заданным рационом риск развития депрессии на 33 процента ниже, чем у людей, чей рацион менее похож на средиземноморскую диету.

Традиционно такое питание избегает обработанных пищевых продуктов и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров и сахара, но насыщено омега-3, клетчаткой, витаминами, магнием и полифенолами.

Биологическое объяснение

Диета может влиять на психическое здоровье, вызывая повреждения мозга. Это может быть вызвано окислительным стрессом (вредным химическим процессом), резистентностью к инсулину, изменениями кровотока и воспалением.

Противовоспалительные компоненты и антиоксиданты обычно встречаются в фруктах, овощах, орехах и вине (которое должны питься в умеренных количествах), может непосредственно влиять на мозг, защищая его от окислительного стресса и воспаления.

Воспаление в свою очередь может влиять на нейромедиаторы, отвечающие за регулирование эмоций.

Недавние исследования на людях также предполагают, что диета может влиять на образование клеток мозга (нейронов).

Недавнее исследование SMILES было первым исследованием, которое показало, что диета может влиять на депрессию. Ученые провели эксперимент и разделили подопытных пациентов с депрессией на две группы: в первой, которая "подсела" на средиземноморскую диету через 12 недель наблюдали улучшение по сравнению с контрольной группой, которая получила обычную социальную поддержку.