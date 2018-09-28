На Харьковщине американец хотел незаконно попасть в Россию на велосипеде

28 сентября, 2018, 17:45

В Харьковской области сотрудники ГПСУ задержали гражданина США, который пытался незаконно проехать на велосипеде к любимой в Россию

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Сообщается, что американец пытался пересечь государственную границу, в обход пункта пропуска. Его задержали сотрудники отдела Казачья Лопань Харьковского отряда в 10 метрах от линии инспектора.

"Во время беседы мужчина пояснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу он законным путем попал в Украину, купил велосипед и на нем отправился в незаконное путешествие в Россию", - отметили пограничники.

Его привлекут к административной ответственности за попытку нарушения границы. Дальнейшую судьбу гражданина США решит суд.