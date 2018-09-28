 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Харьковщине американец хотел незаконно попасть в Россию на велосипеде

В Харьковской области сотрудники ГПСУ задержали гражданина США, который пытался незаконно проехать на велосипеде к любимой в Россию

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления ГПСУ в Facebook.

Сообщается, что американец пытался пересечь государственную границу, в обход пункта пропуска. Его задержали сотрудники отдела Казачья Лопань Харьковского отряда в 10 метрах от линии инспектора.

"Во время беседы мужчина пояснил, что пытался попасть в Россию, чтобы увидеться с любимой. Из-за невозможности получить российскую визу он законным путем попал в Украину, купил велосипед и на нем отправился в незаконное путешествие в Россию", - отметили пограничники.

Его привлекут к административной ответственности за попытку нарушения границы. Дальнейшую судьбу гражданина США решит суд.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать