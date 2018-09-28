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На канале "Еспресо" стартует программа "Мир на этой неделе" France24

Телеканал "Еспресо" запускает в своем эфире итоговую еженедельную программу международных новостей французского общественного телеканала France24 "Мир на этой неделе" ("The world this week")

Программу готовят репортеры France24 в сотрудничестве с американским аналитическим новостным интернет-изданием The Daily Beast. В течение часа лучшие обозреватели в парижском офисе France24 обсуждают международные новости недели: истории из первых полос ведущих мировых СМИ и темы, которые вы могли пропустить.

"Цель запуска этой программы "Еспресо" и France - предоставить украинской аудитории качественный, актуальный и новый информационный продукт - обзор событий в мире глазами журналистов Франции - колыбели европейской демократии, лидера ЕС - цивилизационной семьи, куда сейчас направляет свой путь и Украина, - объясняет главный редактор телеканала "Еспресо" Светлана Самойленко.

"Для украинского зрителя обзор событий в мире глазами французских журналистов – это не только качественное расширение телевизионного меню – это также фильтр, или лакмус, через который мы можем смотреть на самих себя. Чрезвычайно ценной является возможность хотя бы иногда подняться над процессами внутри страны, на которых мы сконцентрированы, и сверить часы с миром, в который направляемся, - добавляет программный директор "Еспресо" Мария Гурская. - Украина как страна Восточной Европы является не только цивилизационным форпостом, но и полноценной частью европейской семьи, которая держит общественный и политический курс на ЕС. Мы долгое время искали партнера для совместного проекта, который поможет нам перенимать опыт стран, уже прошедших свой путь к демократии. Таким партнером стал для нас телеканал France 24".

"France 24 с удовольствием начинает свое сотрудничество с Еспресо, который полностью следует духу миссии нашего канала - предлагать и поддерживать свободное выражение мнений, представление разных перспектив и точек зрения", - объясняет ведущий программы "Мир на этой неделе" и программы "Дебаты", старший репортер France24 Франсуа Пикард.

Программа "Мир на этой неделе" будет выходить на Еспресо каждое воскресенье в 19:05.

Телеканал Еспресо в течение длительного времени оказывает информационную поддержку Посольству Франции в Украине. В 2018 г. Еспресо выступило Генеральным информационным партнером ежегодного Фестиваля французской культуры "Французская весна", организованного Посольством Франции в Украине совместно с Французским институтом. В результате этого сотрудничества аудитории Еспресо была презентована телеверсия торжественного открытия мероприятия на главной площади Киева.

Следующим этапом сотрудничества Еспресо и France24 должно стать появление на украинском телеканале французских программ в стиле лайфстайл.

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