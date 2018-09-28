 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

На Донбассе убиты не менее двух боевиков "ДНР"

За прошлые сутки на Донбассе среди боевиков "ДНР" зафиксировано как минимум двое "200-х"

Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщили пользователи соцсетей.

Как отмечается, в частности, убитыми оказались житель Донецка - боевик по кличке "Скиф" Олег Сокуренко и так называемая медицинская работница по прозвищу "Сирена" Анна Чабанова.

"Плодородные Донецкие шахты, или очередное доказательство российской агрессии. Постигла беда бойца Дирляндии и она погибла, а фото красивое на квадроцикле выложили родные террористки, особенно тем, что впереди закреплен МРО - малогабаритный реактивной огнемет российского производства, предварительно модификации "Бородач". Но ведь опять скажут что фотомонтаж, ихтамнет и это не мы", - сообщает ресурс Штирлиц.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать