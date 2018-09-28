На Донбассе убиты не менее двух боевиков "ДНР"
28 сентября, 2018, 19:31
За прошлые сутки на Донбассе среди боевиков "ДНР" зафиксировано как минимум двое "200-х"
Об этом в пятницу, 28 сентября, сообщили пользователи соцсетей.
Как отмечается, в частности, убитыми оказались житель Донецка - боевик по кличке "Скиф" Олег Сокуренко и так называемая медицинская работница по прозвищу "Сирена" Анна Чабанова.
"Плодородные Донецкие шахты, или очередное доказательство российской агрессии. Постигла беда бойца Дирляндии и она погибла, а фото красивое на квадроцикле выложили родные террористки, особенно тем, что впереди закреплен МРО - малогабаритный реактивной огнемет российского производства, предварительно модификации "Бородач". Но ведь опять скажут что фотомонтаж, ихтамнет и это не мы", - сообщает ресурс Штирлиц.
Читайте также
-
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика
-
25 сентября, 2018 Виталий Портников: Россия и Лубянка - это синонимы
Читайте также
-
28 сентября, 2018 Виталий Портников: Путин не понял, что мир изменился
-
27 сентября, 2018 "План Б" для ОРДЛО
-
26 сентября, 2018 Новые штрафы и эвакуация. Как изменятся правила парковки - инфографика