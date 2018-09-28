Луценко вернул САП представление на Мосийчука
28 сентября, 2018, 18:05
Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука
Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, информирует "Украинская правда".
"Сегодня Луценко подписал документы о возврате, которые подготовил юридический отдел. Увидели определенные недостатки, попросили доработать", – сказала Сарган.
Она объяснила, что каждое представление проверяет юридический отдел Генеральной прокуратуры.
- Напомним, глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий внес представление генпрокурору Юрию Луценко на снятие неприкосновенности с нардепа "Радикальной партии" Игоря Мосийчука
- Позже пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что ГПУ получила представление от САП на нардепа Мосийчука. По ее словам, после заключения управления будет принято решение о дальнейшей судьбе представления - оно будет подписано и передано в Верховную Раду, или возвращено в САП для доработки.
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