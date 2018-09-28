Луценко вернул САП представление на Мосийчука

28 сентября, 2018, 18:05

Генеральный прокурор Юрий Луценко вернул на доработку Специализированной антикоррупционной прокуратуре представление на нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука

Об этом сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган, информирует "Украинская правда".

"Сегодня Луценко подписал документы о возврате, которые подготовил юридический отдел. Увидели определенные недостатки, попросили доработать", – сказала Сарган.

Она объяснила, что каждое представление проверяет юридический отдел Генеральной прокуратуры.