Ломаченко снова поменяет весовую категорию

28 сентября, 2018, 13:02

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал, что планирует поменять весовую категорию

Об этом сообщает Independent.

По словам Ломаченко, за несколько лет он перейдет из легкого веса (до 61,2 кг) в первую полусреднюю категорию (до 63,5 кг).

"Пока я остаюсь в легком весе, но через пару лет перейду в первый полусредний. Все зависит от того, как я буду себя чувствовать и сколько буду весить. Никто не знает, что произойдет за эти годы, может, я вообще завершу карьеру", - сказал Ломаченко.

Пока же Ломаченко нацелен на титул абсолютного чемпиона в легком весе.

"Мой следующий бой состоится в декабре против Хосе Педраси. Я хочу объединить чемпионские титулы в легком весе. Думаю, следующим моим соперником будет Майки Гарсия. У него есть два пояса, а победитель получит все", - рассказал Ломаченко.