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Косатки могут вымереть через 50 лет, - ученые

Загрязнение воздуха и воды полихлорированными дифенилами уже через несколько десятилетий может привести к вымиранию косаток

Об этом пишет Eurek Alert.

Косатки образуют последнее звено в длинной пищевой цепи и входят в список млекопитающих с высоким содержанием ПХД в тканях. У некоторых особей концентрация вредных веществ достигает 1,3 тыс мг на килограмм. Для сравнения, 50 мг на килограмм вызывает бесплодие и значительное снижение иммунной системы у человека.

Справка:

Полихлорированные дифенилы (ПХД) или полихлорированные бифенилы (ПХБ) - группа органических соединений, устойчивых к гидролизу и биотрансформации в воде, но при фотолизе на солнечном свету ПХД могут в процессе ряда последовательных реакций образовывать диоксины, гораздо более токсичные загрязнители по сравнению с ПХД. ПХД содержатся в множестве строительных материалов: масле, клеях, мастике, красках и.т.д.

Попадание этих веществ в воду может привести к исчезновению всей популяции косаток в наиболее загрязненных районах уже в ближайшие 30-50 лет, отмечают исследователи из Орхусского университета.

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