Климкин рассказал, как в ООН углубили международную изоляцию в отношении России

28 сентября, 2018, 08:27

Начало 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стало свидетельством глубокой международной изоляции России

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, говоря об итогах пребывания в Нью-Йорке делегации во главе с президентом Петром Порошенко, сообщает "Укринформ".

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали (нынешнюю сессию, - ред.) с внесения вопроса в отношении оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю: посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", - подчеркнул он, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.

По его словам, это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, а Украина в то же время двигается дальше.