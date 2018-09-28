 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Климкин рассказал, как в ООН углубили международную изоляцию в отношении России

Начало 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стало свидетельством глубокой международной изоляции России

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, говоря об итогах пребывания в Нью-Йорке делегации во главе с президентом Петром Порошенко, сообщает "Укринформ".

"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали (нынешнюю сессию, - ред.) с внесения вопроса в отношении оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю: посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", - подчеркнул он, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.

По его словам, это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, а Украина в то же время двигается дальше.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

больше новостей

28 сентября, 2018 пятница

27 сентября, 2018 четверг

26 сентября, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать