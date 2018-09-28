Климкин рассказал, как в ООН углубили международную изоляцию в отношении России
28 сентября, 2018, 08:27
Начало 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН стало свидетельством глубокой международной изоляции России
Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин, говоря об итогах пребывания в Нью-Йорке делегации во главе с президентом Петром Порошенко, сообщает "Укринформ".
"Я помню много Генеральных Ассамблей ООН, и поскольку мы начали (нынешнюю сессию, - ред.) с внесения вопроса в отношении оккупированных территорий на повестку дня Генассамблеи, я всем говорю: посмотрите на результат, посмотрите на то, кто как голосовал", - подчеркнул он, имея в виду минимальную поддержку российской позиции в ООН.
По его словам, это голосование реально показывает, в какой изоляции находится Россия, а Украина в то же время двигается дальше.
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