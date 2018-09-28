Кличко собрался обновить Крещатик, потому что улица уже "устала"

28 сентября, 2018, 10:40

Следующим летом городские власти Киева намерены обновить улицу Крещатик

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

"Действительно, Крещатик сегодня находится в "уставшем" состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом следующего года, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы", - подчеркнул он.

По словам Кличко, с состоянием столичных улиц действительно существует очень много проблем. А Крещатик еще не ремонтировали, потому что занимались оборудованием основных магистралей города.

"Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица имеет совершенно другой вид", - добавил мэр.