Кличко собрался обновить Крещатик, потому что улица уже "устала"
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.
"Действительно, Крещатик сегодня находится в "уставшем" состоянии. Но, мы с вами встретимся на нем летом следующего года, и вы поделитесь своими впечатлениями от обновленной центральной улицы столицы", - подчеркнул он.
По словам Кличко, с состоянием столичных улиц действительно существует очень много проблем. А Крещатик еще не ремонтировали, потому что занимались оборудованием основных магистралей города.
"Посмотрите на улицу Леонтовича. Это стандарт, к которому мы будем подтягивать все улицы. Когда мусорные баки убраны под землю, уложен новый асфальт, установлено современное освещение, красивые газоны высажены. Улица имеет совершенно другой вид", - добавил мэр.
Читайте также
-
21 сентября, 2018 Инициатива Трех морей: где потерялась Украина?
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине
-
19 сентября, 2018 Виталий Портников: санкций за "Северный поток-2" не будет
Читайте также
-
20 сентября, 2018 KYIV MEDIA WEEK 2018: итоги третьего дня
-
20 сентября, 2018 Виталий Портников: антикоррупционеры спасают страну
-
19 сентября, 2018 NewsOne и "112": прокремлевские СМИ в Украине